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Reuters: Украина потеряла треть экспорта зерна после российских ударов по портам

Около трети мощностей по отгрузке зерна через черноморские порты утратила Украина в результате ракетных атак и налётов беспилотников.

Около трети мощностей по отгрузке зерна через черноморские порты утратила Украина в результате ракетных атак и налётов беспилотников.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Аграрный союз страны.

Как уточняется в публикации, аграрная продукция по-прежнему остаётся основным источником валютной выручки киевского режима.

Более 90% поставок зерна и растительных масел осуществляется через порты на юге Одесской области.

Российские войска ночью групповыми ударами поразили в портах Одессы и Черноморска объекты портовой инфраструктуры, используемые при разгрузке ГСМ для ВСУ.

В порту Одессы в том числе поражён цех узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет».

Кроме того, уничтожены газораспределительная станция в Краматорске в ДНР и два сухогруза в порту Днепро-Бугский Николаевской области, возивших грузы для ВСУ.

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