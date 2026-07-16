Reuters: Украина потеряла треть экспорта зерна после российских ударов по портам

Около трети мощностей по отгрузке зерна через черноморские порты утратила Украина в результате ракетных атак и налётов беспилотников.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Аграрный союз страны.
Как уточняется в публикации, аграрная продукция по-прежнему остаётся основным источником валютной выручки киевского режима.
Более 90% поставок зерна и растительных масел осуществляется через порты на юге Одесской области.
Российские войска ночью групповыми ударами поразили в портах Одессы и Черноморска объекты портовой инфраструктуры, используемые при разгрузке ГСМ для ВСУ.
В порту Одессы в том числе поражён цех узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет».
Кроме того, уничтожены газораспределительная станция в Краматорске в ДНР и два сухогруза в порту Днепро-Бугский Николаевской области, возивших грузы для ВСУ.