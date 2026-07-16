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FT: Греция заблокировала 21-й пакет санкций против России из-за угрозы бизнесу

Греция заблокировала согласование 21-го пакета санкций Евросоюза в отношении РФ, выступив против предложения Еврокомиссии о запрете на транспортировку российского сжиженного природного газа. Об этом в среду, 15 июля, написало издание Financial Times, ссылаясь на источники, которые знакомы с ходом переговоров.

Греция заблокировала согласование 21-го пакета санкций Евросоюза в отношении РФ, выступив против предложения Еврокомиссии о запрете на транспортировку российского сжиженного природного газа. Об этом в среду, 15 июля, написало издание Financial Times, ссылаясь на источники, которые знакомы с ходом переговоров.

Согласно информации газеты, греческий посол предупредил коллег, что в случае утверждения 21-го пакета санкций в его текущем виде греческая судоходная компания Dynagas лишится возможности использовать свои суда в других географических зонах. Это вынудит судовладельца продать эти узкоспециализированные суда незападным компаниям.

Уточняется, что стоимость каждого такого газовоза составляет 300 миллионов долларов. Всего Dynagas эксплуатирует 27 таких судов. В их число входит треть мирового флота танкеров ледового класса Arc7, которые используются для работы в арктических условиях, в том числе в районе российского проекта «Ямал-СПГ».

Ранее президент Александр Вучич не стал подписывать итоговую декларацию пятого саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», который проходил в Киеве.

В документе содержались призывы к ужесточению санкций против РФ, продолжению военной и финансовой поддержки Украины, а также содействию евроатлантической интеграции Киева.

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