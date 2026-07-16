FT: Греция заблокировала 21-й пакет санкций против России из-за угрозы бизнесу

Уточняется, что стоимость каждого такого газовоза составляет 300 миллионов долларов. Всего Dynagas эксплуатирует 27 таких судов. В их число входит треть мирового флота танкеров ледового класса Arc7, которые используются для работы в арктических условиях, в том числе в районе российского проекта «Ямал-СПГ».