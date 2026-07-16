MS Now: Секретная служба США раздражена Вэнсом

По данным издания, одним из последних поводов для критики стал план использовать военный вертолет для доставки младшего сына Вэнса к месту занятий гольфом. Предполагалось, что вице-президент будет сопровождать ребенка, однако полет в итоге отменили из-за неблагоприятных погодных условий. По оценке телеканала, такой перелет мог обойтись американским налогоплательщикам в десятки тысяч долларов за час.