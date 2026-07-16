MS Now: Секретная служба США раздражена Вэнсом

Сотрудники Секретной службы США выражают недовольство тем, как семья вице-президента Джей Ди Вэнса использует государственные ресурсы, предназначенные для обеспечения безопасности. Об этом сообщает телеканал MS Now со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, одним из последних поводов для критики стал план использовать военный вертолет для доставки младшего сына Вэнса к месту занятий гольфом. Предполагалось, что вице-президент будет сопровождать ребенка, однако полет в итоге отменили из-за неблагоприятных погодных условий. По оценке телеканала, такой перелет мог обойтись американским налогоплательщикам в десятки тысяч долларов за час.
Источники MS Now также утверждают, что сотрудники Секретной службы недовольны частыми изменениями планов семьи Вэнса, о которых охрана нередко узнает в последний момент. По словам собеседников телеканала, некоторые агенты считают, что нынешний вице-президент использует государственные ресурсы активнее, чем его предшественники.
Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может понести политические риски из-за срыва мирного соглашения с Ираном.