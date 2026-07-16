FT: Греция заблокировала санкции ЕС из-за вопроса о транспортировке газа

Греция выступила против принятия 21-го пакета санкций Евросоюза, не согласившись на запрет транспортировки российского СПГ в третьи страны.
Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, позиция Афин обусловлена необходимостью защитить интересы греческой судоходной компании Dynagas, принадлежащей магнату Георгию Прокопиу.
Согласно информации морского портала Equasis, компания эксплуатирует 27 газовозов. В их число входит треть флота танкеров Arc7, построенных для работы в ледяных арктических водах вблизи завода «Ямал СПГ».
«Греция выступила против… из-за планируемого запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа», — говорится в публикации.
Европейские дипломаты в беседе с FT отметили, что другие страны-члены Евросоюза ради введения ограничений против России уже пожертвовали собственными бизнес-интересами.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС исключили рыбу из антироссийских санкций. По её словам, рыба осложняет многие важные геополитические процессы.