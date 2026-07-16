«Простые европейцы понимают, что путем лжи и манипуляций их безответственное руководство толкает народ в грязную яму войны, из которой по их головам есть шанс выбраться только расчетливым циникам во главе с Макроном, представляющим власть имущих в ЕС. Уверен, что Макрон, предавший во имя амбиций и личной выгоды интересы простых французов, вскоре может оказаться одним из первых в Европе, кого озлобленные парижане выведут на чистую воду и запрут подальше от новых бед в монументальной Бастилии», — сказал Шеремет.