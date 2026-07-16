СМИ: Трамп недоволен ходом конфликта с Ираном

Как сообщает CBS, Дональд Трамп испытывает все большее недовольство, так как операция становится более сложной, чем ожидалось изначально. Также в материале речь идет о трениях между президентом и его военным министром.
Несмотря на то, что лидер страны не раз хвалил Хегсета, в частном порядке он якобы критиковал ход операции против Ирана. По данным телеканала, Трамп полагает, что была упущена возможность предотвратить затянувшийся конфликт после отказаот предложения Тегерана об ограничении его ядерной программы.
Как говорят источники, Хегсет призывал «к более конфронтационному подходу» к Ирану, несмотря на опасения, которые высказывали другие военные. Кроме того, в публикации говорится о недовольстве в Пентагоне и других ведомствах главой Центрального командования адмиралом Купером из-за преувеличения им возможностей вооруженных сил.