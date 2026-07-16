СМИ: Трамп недоволен ходом конфликта с Ираном

Несмотря на то, что лидер страны не раз хвалил Хегсета, в частном порядке он якобы критиковал ход операции против Ирана. По данным телеканала, Трамп полагает, что была упущена возможность предотвратить затянувшийся конфликт после отказаот предложения Тегерана об ограничении его ядерной программы.