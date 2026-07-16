NZZ: Обещания Запада по ПВО для Украины оказались провалом

Западные страны не смогут оперативно выполнить свои обещания по укреплению противовоздушной обороны Украины — реализация этих планов займёт несколько лет. Об этом 14 июля сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
Издание отмечает, что Киев остро нуждается в помощи в сфере ПВО уже сейчас, особенно перед предстоящей зимой. Однако вместо немедленных поставок западные партнёры предлагают лишь перспективные обязательства.
На прошлой неделе в ходе саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил о возможности организации на Украине лицензионного производства зенитных ракет Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, сообщил о планах передать Киеву технологию выпуска французских ракет-перехватчиков Aster-30 по лицензии.
Как подчёркивает NZZ, подобные инициативы фактически означают провал западной стратегии: до того момента, как эти проекты будут воплощены в жизнь, пройдут годы, тогда как Украина нуждается в защите уже в ближайшее время.
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