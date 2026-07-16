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Три вагона и локомотив сошли с рельсов в Пермском крае

Сход трёх вагонов и секции локомотива грузового состава произошёл на перегоне Кишерть — Шумково, пострадавших нет.

Источник: RT на русском

Сход трёх вагонов и секции локомотива грузового состава произошёл на перегоне Кишерть — Шумково, пострадавших нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Инцидент случился 15 июля в 23:31 мск на двухпутном электрифицированном участке. Грузовой поезд перевозил глинозём.

На место направлена восстановительная техника, все обстоятельства произошедшего уточняются.

В пресс-службе не исключили, что происшествие может привести к задержкам пассажирских поездов.

11 июля на станции Стайный Красноярской железной дороги 15 вагонов грузового поезда с углём сошли с путей.