Три вагона и локомотив сошли с рельсов в Пермском крае

Сход трёх вагонов и секции локомотива грузового состава произошёл на перегоне Кишерть — Шумково, пострадавших нет.
Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Инцидент случился 15 июля в 23:31 мск на двухпутном электрифицированном участке. Грузовой поезд перевозил глинозём.
На место направлена восстановительная техника, все обстоятельства произошедшего уточняются.
В пресс-службе не исключили, что происшествие может привести к задержкам пассажирских поездов.
11 июля на станции Стайный Красноярской железной дороги 15 вагонов грузового поезда с углём сошли с путей.