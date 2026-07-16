Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карасин: Россия будет требовать расследования гибели главного инженера ЗАЭС

Россия будет требовать полноценного международного расследования убийства главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Россия будет требовать полноценного международного расследования убийства главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«МАГАТЭ и Рафаэль Гросси в данном случае должны сказать свое слово. Это уже переходит все допустимые границы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я убежден, что мы будем настаивать на проведении полноценного международного расследования», — сказал глава комитета Григорий Карасин в разговоре с «Известиями».

Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев и водитель погибли при ударе беспилотника по служебному автомобилю утром 15 июля. Удар произошел на границе промышленной площадки ЗАЭС и Энергодара. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил случившееся и назвал атаку угрозой ядерной безопасности.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше