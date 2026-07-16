Доцент Мазур: некоторым категориям россиян положен социальный работник

«Социальная помощь предоставляется бесплатно в том случае, если среднедушевой доход гражданина не превышает предельную величину, установленную в регионе, или если гражданин имеет право на льготу. Если доход выше регионального прожиточного минимума, то услуги соцработника будут платными. Их стоимость зависит от тарифов на социальные услуги в регионе», — заключила она.