Доцент Мазур: некоторым категориям россиян положен социальный работник

Социального работника могут предоставить одиноким и малоимущим пенсионерам, гражданам старше 80 лет, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя.
Об этом рассказала в беседе с RT доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур.
Право на соцработника также имеют инвалиды и граждане, временно утратившие способность к самообслуживанию, напомнила она.
По словам эксперта, для получения помощи необходимо обратиться в органы социального обслуживания граждан.
Собеседница RT подчеркнула, что понадобятся копия паспорта, медицинское заключение о состоянии здоровья или справка об инвалидности, информация о членах семьи или документы, которые подтверждают, что родные не могут по объективным причинам ухаживать за пенсионером.
После подачи заявления сотрудники проведут функциональную диагностику и оценят, какие бытовые услуги должен оказывать соцработник, пояснила Мазур.
По её словам, будет составлена индивидуальная программа предоставления услуг, в которой пропишут дни посещения и круг обязанностей работника (приобретение продуктов, уборка, оплата услуг ЖКХ и так далее).
«Социальная помощь предоставляется бесплатно в том случае, если среднедушевой доход гражданина не превышает предельную величину, установленную в регионе, или если гражданин имеет право на льготу. Если доход выше регионального прожиточного минимума, то услуги соцработника будут платными. Их стоимость зависит от тарифов на социальные услуги в регионе», — заключила она.
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