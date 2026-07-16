В Энгельсе атака БПЛА привела к повреждению гражданской инфраструктуры

САРАТОВ, 16 июл — РИА Новости. Повреждение гражданской инфраструктуры зафиксировано в Энгельсе из-за атаки БПЛА, пострадавших предварительно нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Пострадавших предварительно нет», — написал глава региона в своем канале на платформе «Макс».
Он добавил, что угроза атаки сохраняется, локально работают системы оповещения.
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