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В Энгельсе атака БПЛА привела к повреждению гражданской инфраструктуры

В Энгельсе атака дронов привела к повреждению гражданской инфраструктуры.

Источник: © РИА Новости

САРАТОВ, 16 июл — РИА Новости. Повреждение гражданской инфраструктуры зафиксировано в Энгельсе из-за атаки БПЛА, пострадавших предварительно нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Пострадавших предварительно нет», — написал глава региона в своем канале на платформе «Макс».

Он добавил, что угроза атаки сохраняется, локально работают системы оповещения.

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