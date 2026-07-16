Марочко: ВСУ направили к славянско-краматорской агломерации «винегрет» из солдат

«Говоря о славянско-краматорской агломерации: здесь нужно сделать акцент на том, что Киев увеличивает военный контингент абсолютно всеми силами, то есть это и резервы командования, это и элитные подразделения, которые задействуются в особых случаях, и те, кого отлавливают сейчас на улицах по всей территории бывшей УССР. Так что разношерстные команды есть везде. Но больше всего такого винегрета — в славянско-краматорской агломерации», — сказал он.