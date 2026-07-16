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Марочко: ВСУ направили к славянско-краматорской агломерации «винегрет» из солдат

Военный эксперт сообщил, что украинское командование собрало в группировку подразделения насильно мобилизованных и имеющих боевой опыт военных.

ЛУГАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины усилило свою группировку в славянско-краматорской агломерации «большим винегретом», собрав в подразделения насильно мобилизованных и имеющих боевой опыт солдат. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, объединение солдат, имеющих боевой опыт и насильно мобилизованных, в одно подразделение — это «визитная карточка» главкома ВСУ Александра Сырского. Однако такие «смешанные подразделения» украинской армии несут необоснованно большие потери на всех направлениях в зоне спецоперации.

«Говоря о славянско-краматорской агломерации: здесь нужно сделать акцент на том, что Киев увеличивает военный контингент абсолютно всеми силами, то есть это и резервы командования, это и элитные подразделения, которые задействуются в особых случаях, и те, кого отлавливают сейчас на улицах по всей территории бывшей УССР. Так что разношерстные команды есть везде. Но больше всего такого винегрета — в славянско-краматорской агломерации», — сказал он.

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