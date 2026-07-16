Оленеводческие хозяйства Красноярского края смогут получить дополнительные меры поддержки через ЭКГ-рейтинг

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Оленеводческие хозяйства и семейные (родовые) общины коренных малочисленных народов Севера Таймыра, Эвенкии и Туруханского района присоединяются к ЭКГ-рейтингу — национальной системе оценки ответственного ведения бизнеса.
Участие в рейтинге дает организациям доступ к региональным мерам поддержки, преимущества при участии в государственных закупках и помогает укрепить доверие со стороны партнеров.
Сейчас в ЭКГ-рейтинге уже участвуют оленеводческий кооператив «Яра-Танама», а также несколько родовых общин северных территорий края.
«Для нас ЭКГ-рейтинг — не столько оценка, сколько признание того, что наша работа видна. Мы сохраняем традиции и заботимся о земле, и важно, чтобы это учитывалось на уровне государства», — отметил Станислав Увачан, председатель семейной (родовой) общины КМНС «Катанга» (Твердый) из Эвенкии.
Подать заявку на участие в ЭКГ-рейтинге могут организации любого масштаба.
«Включение оленеводческих хозяйств, родовых общин КМНС в ЭКГ-рейтинг подтверждает, что ответственность перед природой и людьми не зависит от масштаба хозяйственной деятельности. Небольшие хозяйства также сохраняют уникальную культуру и экосистему Севера, и государство видит и ценит их вклад», — сообщил руководитель агентства по развитию северных территорий Красноярского края Антон Нарчуганов.