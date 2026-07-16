Оленеводческие хозяйства Красноярского края смогут получить дополнительные меры поддержки через ЭКГ-рейтинг

«Для нас ЭКГ-рейтинг — не столько оценка, сколько признание того, что наша работа видна. Мы сохраняем традиции и заботимся о земле, и важно, чтобы это учитывалось на уровне государства», — отметил Станислав Увачан, председатель семейной (родовой) общины КМНС «Катанга» (Твердый) из Эвенкии.