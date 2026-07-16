Атака беспилотников повредила гражданскую инфраструктуру в Энгельсе

Гражданские объекты получили повреждения в результате налёта беспилотников на Энгельс.
Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают все оперативные службы, уточнил он.
Губернатор предупредил, что угроза атаки сохраняется, локально работают системы оповещения. Он призвал жителей сохранять бдительность.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны за день сбили 155 украинских беспилотников.
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