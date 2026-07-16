Расчет гаубицы «Гиацинт-Б» сорвал ротацию ВСУ в Запорожской области

В министерстве также рассказали, как в ходе разведки беспилотников в Запорожской области были обнаружили автомобили, на которых противник перебрасывал к передовым позициям группы пехотинцев для проведения ротации, а также доставлял боеприпасы и материальные средства. Ударные дроны последовательными ударами уничтожили машины с находившимися в них боевиками. Также операторы дронов атаковали транспорт с боеприпасами и припасами до того, как боевики успели разгрузить его и доставить грузы на позиции.