Расчет гаубицы «Гиацинт-Б» сорвал ротацию ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» сорвал ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области, уничтожив более 10 боевиков, а также автомашины с боеприпасами и материальными средствами противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе воздушной разведки операторы БПЛА группировки войск “Восток” обнаружили в лесополосе скопление живой силы ВСУ. Противник сосредоточил подразделения в укрытиях перед их выдвижением для проведения ротации на передовых позициях. Координаты района передали артиллеристам 1472-го гвардейского мотострелкового полка 68-го гвардейского армейского корпуса. Расчет 152-мм орудия “Гиацинт-Б” открыл огонь по месту размещения противника», — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что в результате артиллерийского удара были уничтожены оборудованные в лесополосе укрытия и более 30 боевиков ВСУ, подготовленных к переброске на передовые позиции.
В министерстве также рассказали, как в ходе разведки беспилотников в Запорожской области были обнаружили автомобили, на которых противник перебрасывал к передовым позициям группы пехотинцев для проведения ротации, а также доставлял боеприпасы и материальные средства. Ударные дроны последовательными ударами уничтожили машины с находившимися в них боевиками. Также операторы дронов атаковали транспорт с боеприпасами и припасами до того, как боевики успели разгрузить его и доставить грузы на позиции.
В ведомстве уточнили, что в результате атаки уничтожены более 40 боевиков ВСУ, а также автомобильный транспорт с боеприпасами и материальными средствами.