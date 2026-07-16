Операторы БПЛА «Центра» уничтожили бронетехнику ВСУ на добропольском направлении

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили БТР-80, орудие Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Богдана» ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе выполнения боевых задач на добропольском направлении операторы ударных беспилотных летательных аппаратов подразделения войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии группировки войск “Центр” уничтожили бронетехнику и артиллерийские орудия противника», — информировали в ведомстве.
Там уточнили, что в результате ведения воздушной разведки расчетами дронов были выявлены БТР-80, буксируемое орудие Д-30 и самоходная артиллерийская установка ВСУ. Полученные координаты были переданы расчетам ударных дронов для огневого поражения. Применение беспилотников на оптоволоконной связи позволило нанести высокоточные удары в уязвимые места техники и орудий противника. В результате огневого воздействия БТР-80 выведен из строя, орудие Д-30 и САУ «Богдана» уничтожены.