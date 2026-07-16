Глава МО Литвы опроверг Науседу: войск РФ у границ нет, атаки не готовятся

По словам министра, разведывательные данные не фиксируют передислокации российских воинских частей вблизи литовских границ. Каунас подчеркнул, что в настоящий момент речь о подобной угрозе не идет. При этом он уточнил, что Вильнюс продолжает усиливать защиту приграничных объектов, ссылаясь на риск возможных провокаций, однако какие-либо подтверждения или конкретные эпизоды таких действий глава ведомства не привел.