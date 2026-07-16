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CENTCOM: США завершили очередную волну ударов по Ирану

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) завершило очередную серию ударов по территории Ирана. Операция была проведена вечером 15 июля и завершилась в 21:00 по восточному времени США (16 июля, 04:00 мск). Об этом говорится в заявлении ведомства.

Источник: Life.ru

США завершили серию ударов по объектам Ирана. Видео © X / U.S. Central Command.

«Американские войска нанесли удары по иранским центрам управления, объектам ПВО, ракетным и беспилотным комплексам, а также объектам берегового наблюдения с целью дальнейшего ослабления способности Ирана угрожать жизни ни в чём не повинных моряков, составляющих экипажи торговых судов, проходящих через Ормузский пролив. CENTCOM применило высокоточное вооружение для поражения целей в нескольких местах, включая Бандар-Аббас», — говорится в заявлении.

Ранее Life.ru писал, что американская авиация по меньшей мере дважды атаковала объекты в портовой зоне города Сирик. Удары нанесли ранним утром 15 июля по побережью Ормузского пролива в иранской провинции Хормозган. Провинциальный совет Хормозгана также сообщил о повреждениях в районе острова Кешм. В результате ударов частично пострадал завод по производству рыбной муки.

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