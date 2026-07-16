CENTCOM: США завершили очередную волну ударов по Ирану

«Американские войска нанесли удары по иранским центрам управления, объектам ПВО, ракетным и беспилотным комплексам, а также объектам берегового наблюдения с целью дальнейшего ослабления способности Ирана угрожать жизни ни в чём не повинных моряков, составляющих экипажи торговых судов, проходящих через Ормузский пролив. CENTCOM применило высокоточное вооружение для поражения целей в нескольких местах, включая Бандар-Аббас», — говорится в заявлении.
Ранее Life.ru писал, что американская авиация по меньшей мере дважды атаковала объекты в портовой зоне города Сирик. Удары нанесли ранним утром 15 июля по побережью Ормузского пролива в иранской провинции Хормозган. Провинциальный совет Хормозгана также сообщил о повреждениях в районе острова Кешм. В результате ударов частично пострадал завод по производству рыбной муки.
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