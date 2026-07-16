Бойцы «Севера “уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия «Козерог» 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Север» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны России.
«В ходе выполнения огневых задач на сумском направлении расчет безоткатного артиллерийского орудия “Козерог” 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск “Север” во взаимодействии с разведчиками-операторами беспилотных систем (БпС) уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, в ходе боевой работы была применена специальная тактика: артиллерийская установка «Козерог», имитирующая работу БМ-21 «Град», отработала по лесному массиву, спровоцировав противника на запуск БПЛА для обнаружения места дислокации РСЗО.
Старший офицер батареи с позывным «Кадет» детально описал алгоритм действий по выявлению пунктов управления БПЛА противника.
«Задумка следующая: артиллерийская система, имитирующая работу БМ‑21 “Град”, отработала по леске — по вероятному скоплению врага. После этого наша воздушная разведка наблюдала за активностью в этих лесках, за местами пусков БПЛА, которыми противник стремился найти “Град”. Разведка выявляла эти точки, вычисляла местоположение и передавала координаты на орудие Д‑20. Оно оперативно отрабатывало по этим точкам», — объяснил он.
По словам офицера, за последнюю неделю таким образом было уничтожено 10 пунктов управления БПЛА противника. «Все цели поражены, работа ведется в штатном режиме», — подытожил Кадет.
Командир расчета «Козерог» с позывным Ворчун отметил, что такая работа ведется уже на протяжении года и стала частью повседневной боевой деятельности.
«Разведка очень часто передает нам данные. По этим целям мы регулярно отрабатываем для выявления. Работаем мы уже на протяжении года. Коллектив у нас слаженный, все боевые, все дома служат. Достаточно все происходит очень четко и быстро», — подчеркнул он.
По информации Минобороны России, ликвидация пунктов управления БПЛА дезорганизовывает систему применения вражеских беспилотников в Сумской области, что способствует успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности.