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Расчет самоходки «Мста-С» уничтожил опорный пункт и точку управления дронами ВСУ

В Минобороны РФ заявили, что российские бойцы также поразили оборудование связи противника.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и точку управления дронами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет самоходной артиллерийской установки “Мста-С” 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки “Центр”, осуществляя огневую поддержку наступающих штурмовых подразделений, провел огневое поражение опорного пункта ВСУ, оборудованного на окраине населенного пункта», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что кроме уничтожения опорного пункта, расчет САУ также уничтожил пункт управления дронами вместе с операторами и оборудованием связи ВСУ. Это лишило противника возможности применять ударные дроны против наших штурмовиков.

В министерстве отметили, что слаженные и профессиональные действия артиллеристов позволили эффективно взломать оборону противника, обеспечить безопасное продвижение штурмовых групп и уничтожить ключевой элемент системы управления беспилотной авиацией ВСУ на данном участке фронта.