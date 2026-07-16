МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Тульской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Еще 5 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал Миляев в канале на платформе «Макс».
Он уточнил, что, по предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
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