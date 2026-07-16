«Спасибо за то, что мы были вместе!» — Владимир Бахарь простился с коллективом краевого минфина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Владимир Бахарь обратился к сотрудникам и ветеранам финансовой отрасли после ухода из министерства финансов Красноярского края. Накануне он возглавил Счетную палату региона.
«Я горжусь, что почти 20 лет был частью единой профессиональной команды финансистов. Принимал участие в развитии финансовой системы и достижении тех результатов, которыми сегодня гордится наш край», — написал Бахарь.
Он поблагодарил коллег за совместную работу и сохранение командного духа в спокойные и сложные периоды. Бахарь выразил надежду, что созданные за эти годы практики получат дальнейшее развитие, а работа по укреплению финансовой системы края продолжится.