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КСИР заявил об ударе по скоплению американских военных в Кувейте

КСИР заявил об ударе по радиолокационной станции ПВО в Кувейте.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по радиолокационной станции системы ПВО на военной базе в Кувейте, а также по месту скопления военных США, об этом сообщает телеканал Press TV.

«РЛС системы C-RAM на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте наряду с районом, в котором собрались американские военные, стали целями комбинированного удара во время восьмой волны операции “Наср-2”, — говорится в заявлении КСИР.

Армия Кувейта ранее сообщала об отражении атаки вражеских БПЛА.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе Ирана.

Накануне вечером о начале новой волны ударов по Ирану заявило Центральное командование США (CENTCOM). Целями, как утверждается, стали командные центры, объекты ПВО и берегового наблюдения, а также портовый город Бендер-Аббас.

Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ, обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона. Дональд Трамп, в свою очередь, поручил возобновить блокаду, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.

Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.

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