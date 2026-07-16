Бойцы РФ и Мьянмы штурмовали базу террористов с помощью багги

Военнослужащие Восточного военного округа и Вооруженных сил Мьянмы провели совместную показательную тренировку. В ходе мероприятия стороны отработали элементы защиты высокопоставленных лиц, штурма объектов и борьбы с беспилотниками, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Российскую делегацию на учениях возглавил помощник командующего войсками ВВО по международному сотрудничеству полковник Иван Тараев. С мьянманской стороны участие принял начальник управления боевой подготовки генерал-лейтенант Пьяе Сон Лин. Зарубежным коллегам продемонстрировали процесс подготовки спецподразделений.
Одним из ключевых эпизодов стала отработка действий при нападении на кортеж высокопоставленного лица. Также бойцы двух стран выполнили совместную операцию по захвату базы условных террористов. В ходе штурма применялись квадроциклы и багги.
В рамках тренировки стороны использовали FPV-дроны и наземный роботизированный комплекс «Курьер». Российские инструкторы показали коллегам подготовку операторов беспилотников, способы противодействия дронам из гладкоствольного оружия, а также элементы безпарашютного десантирования с вертолета. На занятиях по огневой подготовке был задействован стрелковый комплекс «Блик».
Мьянманские военные, в свою очередь, провели для россиян занятия по тактической медицине и штурму зданий. В ближайшие дни они намерены поделиться опытом выживания в джунглях и ведения боев в горной местности.
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