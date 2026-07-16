США завершили последнюю волну ударов по Ирану

Центральное командование ВС США (CENTCOM) завершило вечернюю серию ударов по иранской территории.
Об этом сообщило CENTCOM в соцсети X.
Об этом говорится в заявлении командования. Удары наносились высокоточными боеприпасами по целям в нескольких районах, включая Бандар-Аббас.
Американские военные поразили командные центры, объекты ПВО, ракетные и беспилотные комплексы, а также средства береговой разведки.
«Военные США привлекают Иран к ответственности по указанию главнокомандующего», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны активированы в ряде районов Тегерана на фоне очередной волны американских ударов.
Позже стало известно, что американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper сбит над городом Эндимешк на юго-западе Ирана.