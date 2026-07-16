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США завершили последнюю волну ударов по Ирану

Центральное командование ВС США (CENTCOM) завершило вечернюю серию ударов по иранской территории.

Источник: RT на русском

Центральное командование ВС США (CENTCOM) завершило вечернюю серию ударов по иранской территории.

Об этом сообщило CENTCOM в соцсети X.

Об этом говорится в заявлении командования. Удары наносились высокоточными боеприпасами по целям в нескольких районах, включая Бандар-Аббас.

Американские военные поразили командные центры, объекты ПВО, ракетные и беспилотные комплексы, а также средства береговой разведки.

«Военные США привлекают Иран к ответственности по указанию главнокомандующего», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны активированы в ряде районов Тегерана на фоне очередной волны американских ударов.

Позже стало известно, что американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper сбит над городом Эндимешк на юго-западе Ирана.

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