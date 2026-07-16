Юрист Баранов: иногда бывший работник может получать выплаты после увольнения

После увольнения работодатель может продолжать выплачивать бывшему сотруднику денежные средства, однако важно понимать, что не во всех случаях это будет именно заработная плата. Об этом рассказал в беседе с RT адвокат Игорь Баранов.
«По общему правилу заработная плата начисляется только за период выполнения трудовых обязанностей. С прекращением трудового договора прекращается и обязанность работодателя выплачивать зарплату. Тем не менее законодательство предусматривает ряд ситуаций, когда бывший работник продолжает получать выплаты уже после увольнения», — разъяснил специалист.
Наиболее распространённый пример — увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращением численности штата работников, привёл пример адвокат.
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«В этом случае работнику выплачивается выходное пособие, а при соблюдении установленных законом условий за ним может сохраняться средний месячный заработок на период трудоустройства. Продолжительность таких выплат зависит от конкретной ситуации и может составлять до двух месяцев со дня увольнения, а в отдельных случаях — до трёх месяцев, если решение об этом принято службой занятости и работник своевременно обратился туда после увольнения», — предупредил собеседник RT.
Отмечается, что для отдельных категорий работников законодательством предусмотрены и более длительные гарантии.
«Например, для работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, законодательство предусматривает повышенные гарантии: при увольнении в связи с ликвидацией организации или сокращением штата средний заработок при соблюдении установленных законом условий может сохраняться на период трудоустройства до шести месяцев», — добавил эксперт.
Кроме того, по его словам, выплаты после увольнения возможны, если они предусмотрены трудовым договором, коллективным договором или локальными нормативными актами работодателя.
«Некоторые компании выплачивают бывшим сотрудникам дополнительные компенсации, так называемые золотые парашюты, премии по итогам работы или иные стимулирующие выплаты, если право на них возникло в период работы», — добавил Баранов.
Отдельно стоит отметить ситуации, когда после увольнения работодатель обязан произвести перерасчёт, заявил он.
«Например, если уже после прекращения трудовых отношений была начислена квартальная или годовая премия, право на которую работник приобрёл до увольнения, либо выявлена задолженность по заработной плате. Такие выплаты не являются платой за работу после увольнения, а представляют собой исполнение работодателем ранее возникших обязательств», — подчеркнул адвокат.
Также бывший работник может получать пособие по временной нетрудоспособности, если заболел в течение 30 календарных дней после увольнения, напомнил он.
«Такой больничный оплачивается бывшим работодателем за счёт средств обязательного социального страхования», — заключил собеседник RT.
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