Юрист Баранов: иногда бывший работник может получать выплаты после увольнения

«В этом случае работнику выплачивается выходное пособие, а при соблюдении установленных законом условий за ним может сохраняться средний месячный заработок на период трудоустройства. Продолжительность таких выплат зависит от конкретной ситуации и может составлять до двух месяцев со дня увольнения, а в отдельных случаях — до трёх месяцев, если решение об этом принято службой занятости и работник своевременно обратился туда после увольнения», — предупредил собеседник RT.