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Вэнс исключил отправку солдат США для наземной операции в Иране

Соединенные Штаты не будут начинать наземную операцию в Иране для того, чтобы сменить правительство Тегерана, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, такое решение означало бы, что США «должны сделать работу за иранский народ».

Соединенные Штаты не будут начинать наземную операцию в Иране для того, чтобы сменить правительство Тегерана, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, такое решение означало бы, что США «должны сделать работу за иранский народ».

«Если народ Ирана захочет восстать и сменить свое правительство — это их дело, но мы не собираемся посылать 150 тыс. наземных войск», — сказал господин Вэнс в подкасте The Joe Rogan Experience.

В разговоре с ведущим Джо Роганом господин Вэнс также сказал, что ситуация с Ираном остается непростой, но двигается в правильном направлении.

С 8 июля США и Иран обмениваются ударами. 10 июля президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о возобновлении войны. Однако, по его словам, стороны продолжают вести переговоры.

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