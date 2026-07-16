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Иран нанёс удар по авиабазе США в Кувейте

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о нанесении комбинированного удара по радиолокационной станции системы C-RAM и району дислокации американских военных на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о нанесении комбинированного удара по радиолокационной станции системы C-RAM и району дислокации американских военных на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте.

Об этом сообщает Press TV со ссылкой на заявление КСИР.

По данным КСИР, атака была проведена в рамках восьмой волны операции «Наср-2».

Целями комбинированного удара стали РЛС системы C-RAM и участок, где находились американские военнослужащие.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны активированы в ряде районов Тегерана на фоне очередной волны американских ударов.

Позже стало известно, что американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper сбит над городом Эндимешк на юго-западе Ирана.

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