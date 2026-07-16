В украинскую столицу синхронно съехались зарубежные лидеры, чтобы отметить День государственности Украины и принять участие в саммите стран Юго-Восточной Европы. Однако за фасадом торжественных мероприятий, как выяснил aif.ru, скрываются проваленные бюджеты, подготовка к президентской гонке и попытки трудоустроиться в Брюсселе.
Бюджетный блеф Урсулы фон дер Ляйен.
Центральным событием дня стал 11-й визит главы Еврокомиссии. Несмотря на бравурные заявления в соцсетях, экспертное сообщество смотрит на этот вояж скептически. В эксклюзивном комментарии aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что истинная цель Урсулы фон дер Ляйен — не поддержка, а банальная попытка успокоить украинские власти, попавшие в финансовую ловушку.
Камень преткновения — бюджет ЕС в размере 90 миллиардов, который Брюссель торжественно посулил Киеву, но упорно не выделяет.
«Главная тема для фон дер Ляйен — это бюджет, который пока что вроде бы согласован, но не выделяется. Выделяются лишь крохи. Очевидно, что до конца года такую сумму Украине не предоставят. Разговор пойдёт в первую очередь об этом», — пояснил политолог.
Помимо финансовой дыры, стороны формально обсуждают «подготовку к зиме». На деле, по словам Данилина, энергосистема Украины находится на грани коллапса из-за систематических ударов. Европа может на словах пообещать генераторы и быстрый ремонт подстанций, но реальных рычагов для спасения украинской энергетики у Брюсселя нет.
Миссия Санду и Дана.
Не менее интригующей выглядит делегация из Румынии и Молдавии. Президенты Никушор Дан и Майя Санду, прибывшие в Киев вместе, похоже, взяли на себя роль смотрящих. Как предположил Данилин, их задача — убедить Зеленского в том, что президентская гонка на Украине абсолютно безопасна и полностью контролируема Западом.
Аргументация «железная»: фон дер Ляйен наглядно доказала свой модераторский талант, обеспечив нужные результаты на выборах в Румынии и Молдавии. Теперь этот опыт предлагается масштабировать.
«Не исключено, что все втроём они будут рассказывать Зеленскому, что могут избрать и нужного президента Украины, и это, кстати, не так далеко от реальности», — считает Данилин.
Что касается воинственной риторики вокруг Приднестровья, которую иногда приписывают этим переговорам, политолог категоричен: уровень Санду и Зеленского для таких решений недостаточен. Решения по силовым захватам принимаются в кабинетах НАТО, а не марионетками. Встречу же двух лидеров в Киеве эксперт иронично окрестил «взаимной психотерапией» на фоне коррупционных скандалов, сотрясающих обе страны.
«У Санду проблемы большие на коррупционном фронте, у Зеленского проблемы. Вот шерочка с машерочкой друг друга и будут поддерживать», — резюмировал Данилин.
Вояж Вучича.
Находясь под давлением у себя на родине и готовясь к скорой отставке, Вучич просчитывает запасные аэродромы. На уточняющий вопрос aif.ru, может ли сербский лидер таким образом метить в европейские чиновники, Данилин ответил утвердительно: «Да, такое вполне может быть… Он вынужден выстраивать отношения с западными элитами».
Таким образом, День украинской государственности в Киеве обнажил неприглядную реальность: одни европейские лидеры пытаются скрыть финансовое фиаско, другие — запустить процесс передачи власти, а третьи — выторговать себе место в Брюсселе.