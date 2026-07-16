Свидетели краха: зачем Санду и фон дер Ляйн приехали в Киев

«Главная тема для фон дер Ляйен — это бюджет, который пока что вроде бы согласован, но не выделяется. Выделяются лишь крохи. Очевидно, что до конца года такую сумму Украине не предоставят. Разговор пойдёт в первую очередь об этом», — пояснил политолог.