Пушилин: киевский режим пытается сорвать уборку урожая в ДНР

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. ВСУ в попытках сорвать уборочную кампанию в ДНР повредили или уничтожили почти 40 сельхозмашин с начала года. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава республики Денис Пушилин.
«Киевский режим с 2014 года не прекращает попыток помешать нам в проведении посевных и уборочных кампаний. Их цель очевидна — подрывать экономическую стабильность региона и не давать наладить мирную жизнь. Этот год не исключение. На данный момент повреждены или уничтожены 38 единиц сельскохозяйственной техники, но тем не менее уборочная кампания продолжается», — сказал Пушилин.
Глава региона подчеркнул важность обеспечения продовольственной безопасности региона и отметил усилия аграриев по сбору урожая.
В июне Пушилин сообщил о прогнозируемом росте валового сбора урожая на 20%.