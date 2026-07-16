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Пушилин: киевский режим пытается сорвать уборку урожая в ДНР

Глава республики сообщил, что украинские силы уничтожили почти 40 сельхозмашин с начала года.

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. ВСУ в попытках сорвать уборочную кампанию в ДНР повредили или уничтожили почти 40 сельхозмашин с начала года. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава республики Денис Пушилин.

«Киевский режим с 2014 года не прекращает попыток помешать нам в проведении посевных и уборочных кампаний. Их цель очевидна — подрывать экономическую стабильность региона и не давать наладить мирную жизнь. Этот год не исключение. На данный момент повреждены или уничтожены 38 единиц сельскохозяйственной техники, но тем не менее уборочная кампания продолжается», — сказал Пушилин.

Глава региона подчеркнул важность обеспечения продовольственной безопасности региона и отметил усилия аграриев по сбору урожая.

В июне Пушилин сообщил о прогнозируемом росте валового сбора урожая на 20%.