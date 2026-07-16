Пушилин: киевский режим пытается сорвать уборку урожая в ДНР

«Киевский режим с 2014 года не прекращает попыток помешать нам в проведении посевных и уборочных кампаний. Их цель очевидна — подрывать экономическую стабильность региона и не давать наладить мирную жизнь. Этот год не исключение. На данный момент повреждены или уничтожены 38 единиц сельскохозяйственной техники, но тем не менее уборочная кампания продолжается», — сказал Пушилин.