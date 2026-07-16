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Водолацкий: в Финляндии растет число недовольных политикой Стубба

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками сомневается, что в таких условиях президент республики сможет повторить результат выборов 2024 года.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Число недовольных политикой президента Александра Стубба постоянно растет в Финляндии на фоне русофобской политики главы государства. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее британская газета The Times сообщила о возведении властями Финляндии под Хельсинки подземного города из 5,5 тыс. бомбоубежищ. Финский журналист Кости Хейсканен в беседе с ТАСС заявил, что Финляндия уже давно готовится к полномасштабной войне с Россией.

«Когда Финляндия вступила в НАТО и были закрыты все границы, большинство жителей Финляндии начало чувствовать, что их доходы резко упали на фоне того, что сократился поток российских туристов и обмен товарами прекратился. Поэтому все больше и больше граждан Финляндии недовольны политикой своего президента», — сказал Водолацкий.

Собеседник агентства также выразил сомнения, что в этих условиях Стуббу на следующих выборах президента Финляндии удастся повторить свой результат 2024 года.

Риторика финского истеблишмента во главе со Стуббом говорит о готовности страны к военному конфликту, указал ранее Хейсканен. В некоторых населенных пунктах Финляндии ранее провели имитационное моделирование эвакуации на случай начала боевых действий.

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