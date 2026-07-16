«Когда Финляндия вступила в НАТО и были закрыты все границы, большинство жителей Финляндии начало чувствовать, что их доходы резко упали на фоне того, что сократился поток российских туристов и обмен товарами прекратился. Поэтому все больше и больше граждан Финляндии недовольны политикой своего президента», — сказал Водолацкий.