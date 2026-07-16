Автомобильное сообщение по Крымскому мосту полностью восстановлено.
Об этом сообщил оперативный канал инфоцентра в своём канале.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в публикации.
13 июля движение по Крымскому мосту возобновили спустя 11 часов после перекрытия. По состоянию на 10:02 очередь перед Крымским мостом составляла до 1,9 тыс. машин.
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