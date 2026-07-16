Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение по Крымскому мосту возобновили

Автомобильное сообщение по Крымскому мосту полностью восстановлено.

Автомобильное сообщение по Крымскому мосту полностью восстановлено.

Об этом сообщил оперативный канал инфоцентра в своём канале.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в публикации.

13 июля движение по Крымскому мосту возобновили спустя 11 часов после перекрытия. По состоянию на 10:02 очередь перед Крымским мостом составляла до 1,9 тыс. машин.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше