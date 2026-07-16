FT: Греция заблокировала 21-й пакет санкций ЕС из-за угрозы бизнесу

Dynagas специализируется на транспортировке сырья с арктического завода «Ямал СПГ», и треть ее флота из 27 газовозов составляют специализированные танкеры ледового класса Arc7 стоимостью около $300 млн каждый. В Греции подчеркивают, что компания не сможет задействовать эти суда на других направлениях и будет вынуждена продать их не западным покупателям.