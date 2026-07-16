HR-директор Прокушева: закон запрещает не предоставлять отпуск два года подряд

«Его нужно использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Рабочий год считают не с 1 января, а с даты приёма человека в компанию. Например, если специалист устроился 1 марта 2025 года, его рабочий год закончится 28 февраля 2026 года, а перенесённый отпуск за этот период нужно использовать не позднее 28 февраля 2027 года», — привела пример эксперт.