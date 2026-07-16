HR-директор Прокушева: закон запрещает не предоставлять отпуск два года подряд

По Трудовому кодексу ежегодный оплачиваемый отпуск составляет не менее 28 календарных дней. Перенести его на следующий рабочий год можно только в исключительных случаях: например, если отсутствие человека может нарушить нормальную работу команды.
Об этом рассказала в беседе с RT Екатерина Прокушева, HR-директор «МТС Линк».
«При этом должны соблюдаться два условия: во-первых, сотрудник уже отгулял 14 дней — это минимальная продолжительность одной из частей отпуска. Во-вторых, требуется согласие самого работника», — предупредила она.
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Даже после переноса у отпуска есть предельный срок, добавила специалист.
«Его нужно использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Рабочий год считают не с 1 января, а с даты приёма человека в компанию. Например, если специалист устроился 1 марта 2025 года, его рабочий год закончится 28 февраля 2026 года, а перенесённый отпуск за этот период нужно использовать не позднее 28 февраля 2027 года», — привела пример эксперт.
Если человек всё равно не отгулял эти дни, они не исчезают, добавила она.
«Компания обязана предоставить отпуск позже, а при увольнении выплатить компенсацию за все неиспользованные дни. Но для бизнеса это риск: закон запрещает не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск два года подряд. За такое нарушение возможны предупреждение или административный штраф», — объяснила Прокушева.
Чтобы люди не копили дни годами, в компании должна быть среда, где отдых воспринимается как нормальная часть рабочего процесса, подчеркнула собеседница RT.
«График отпусков должен помогать распределять нагрузку, а не просто быть формальным документом. Руководству важно учитывать производственные циклы, сезонные пики и ключевые проекты, а даты распределять так, чтобы по каждому направлению сохранялся рабочий минимум», — отметила она.
При этом переносы отпусков нужно оформлять письменно и согласовывать с учётом занятости всей команды, заявила эксперт.
«Перед отпуском каждого сотрудника важно обеспечить понятную передачу задач. Руководству стоит проследить, чтобы были зафиксированы статус проектов, ближайшие дедлайны и зоны ответственности. Это снижает тревожность у того, кто уходит отдыхать, и помогает коллегам, которые остаются», — заключила аналитик.
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