В РФ испытывают лазерный комплекс «Перун» против любых типов БПЛА

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Новейший лазерный комплекс противодействия любым типам беспилотников «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения, проходит испытания в России. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог».
«Новейшие средства лазерного противодействия беспилотникам любого типа “Перун” в настоящее время проходят испытания в России. Комплекс предназначен для защиты стационарных объектов — объектов военно-промышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса, транспортной и критической инфраструктуры, в том числе портов и др. Также “Перун” может применяться в составе мобильных групп», — говорится в сообщении.
Как уточнили в организации, время непрерывного излучения комплекса от аккумуляторной батареи (АКБ) составляет до 15 минут, время боевого дежурства — до 5 часов. «Дальность поражения цели составляет до 5 км. Комплекс отличается низкой стоимостью в применении, стоимость одного выстрела — 10 секунд непрерывного лазерного излучения — оценивается в 205 рублей», — добавили в НПЦ «Сварог».
В стационарном исполнении «Перун» базируется на основе морского 20-футового контейнера, в возимом исполнении — на основе шасси грузоподъемностью до 5 тонн. «В состав комплекса входят двухосевая турель и модуль управления турелью, видеокамеры обнаружения и наведения и тепловизор. “Перун” оснащен системой технического зрения и наведения, реализованной на основе искусственного интеллекта. В комплексе применяются нейросетевые и аналитические методы обработки данных для распознавания, классификации и наведения на цель», — отметили в центре.
По его информации, в ходе натурных испытаний комплекс доказал высокую эффективность в противодействии БПЛА. «В рамках апробации “Перун” продемонстрировал высокую результативность поражения любых типов беспилотников — как FPV, так и самолетного типа. С помощью лазерного воздействия комплекс ослепляет и поражает камеры дронов, АКБ, электромоторы и винты, а также крылья БПЛА», — сообщил собеседник агентства.