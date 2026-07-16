Советский «купол света» поставил разведку ВВС США в тупик

Американские аналитики назвали явление «Куполом света». По приблизительным расчетам, граница свечения могла распространяться со скоростью около 10 тысяч километров в час. Рассекреченный доклад подразделения ВВС США по изучению иностранных технологий за 1986 год содержит и другие оценки: некоторые световые купола якобы достигали примерно 1900 километров в ширину, а их центр находился на высоте около 1000 километров. Обычно явление наблюдали около 20 минут, хотя отдельные сообщения указывали на продолжительность до 100 минут.