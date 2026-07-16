Иран нанёс удар по системам связи и хранилищам топлива США в Иордании

Ответные удары иранской армии были направлены на системы связи и топливные хранилища американских военных в Иордании.
Об этом Press TV сообщил в своём Telegram-канале.
По данным телеканала, атака стала ответом на агрессию противника.
Целями иранских военных стали системы связи и хранилища топлива, используемые военнослужащими США в Иордании.
Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил о нанесении комбинированного удара по радиолокационной станции системы C-RAM и району дислокации американских военных на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше