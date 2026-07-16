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Иран нанёс удар по системам связи и хранилищам топлива США в Иордании

Ответные удары иранской армии были направлены на системы связи и топливные хранилища американских военных в Иордании.

Ответные удары иранской армии были направлены на системы связи и топливные хранилища американских военных в Иордании.

Об этом Press TV сообщил в своём Telegram-канале.

По данным телеканала, атака стала ответом на агрессию противника.

Целями иранских военных стали системы связи и хранилища топлива, используемые военнослужащими США в Иордании.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил о нанесении комбинированного удара по радиолокационной станции системы C-RAM и району дислокации американских военных на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте.

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