В Китае назвали три решения Путина, серьезно укрепившие безопасность КНР

Материал появился после поездки Путина в Пекин 19−20 мая 2026 года. Это был его 25-й визит в Китай, а не 21-й, как утверждается в первоначальном пересказе. Российский и китайский лидеры провели переговоры и подписали более 40 документов о сотрудничестве. Си Цзиньпин заявил, что отношения двух стран достигли самого высокого уровня в истории.