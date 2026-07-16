Демократы в Палате представителей США не смогли заблокировать помощь Израилю

В начале июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что хочет прекратить американскую финансовую помощь Израилю «уже в этом году». Он сравнил помощь с «социальным пособием», добавив, что оно теперь не нужно. «Наша экономика больше не является малой экономикой, мы можем финансировать эту долю процента нашего ВВП, которую получаем от Соединенных Штатов», — добавил премьер-министр.