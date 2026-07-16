Более 25 миллионов медицинских документов жители Красноярского края получили онлайн с начала года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года медицинские организации Красноярского края оформили и передали пациентам более 25,7 миллиона электронных медицинских документов. Получить их можно через личный кабинет на портале «Госуслуги».
Все государственные учреждения здравоохранения региона подключены к Единому цифровому контуру здравоохранения. Благодаря этому пациенты могут в электронном виде получать справки, выписки, рецепты, результаты анализов и исследований. Родителям также доступны документы, оформленные на детей.
Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо в личном кабинете на «Госуслугах» открыть раздел «Документы» → «Здоровье» → «Медкарта» → «Медицинские документы» и дать согласие на получение данных. После этого новые документы будут автоматически поступать в личный кабинет. Обычно они появляются в течение одного рабочего дня после оформления, однако в отдельных случаях срок может составить до 30 рабочих дней.
Электронные документы можно скачать. Они имеют юридическую силу и могут использоваться при обращении в медицинские организации.
На портале доступны 36 видов медицинских документов. Среди них — выписки из истории болезни, результаты лабораторных и инструментальных исследований, рецепты, направления на обследования и госпитализацию, справки, медицинские заключения, документы о диспансеризации, а также выписки из стационаров и карты вызова скорой помощи.
В министерстве здравоохранения Красноярского края отмечают, что электронные медицинские документы позволяют быстрее получать необходимую информацию, не теряются и всегда доступны в личном кабинете.