Более 25 миллионов медицинских документов жители Красноярского края получили онлайн с начала года

Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо в личном кабинете на «Госуслугах» открыть раздел «Документы» → «Здоровье» → «Медкарта» → «Медицинские документы» и дать согласие на получение данных. После этого новые документы будут автоматически поступать в личный кабинет. Обычно они появляются в течение одного рабочего дня после оформления, однако в отдельных случаях срок может составить до 30 рабочих дней.