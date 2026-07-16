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Новые скоростные «Герани» летают над Чёрным морем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Россия многократно нарастила применение на Украине новых реактивных дронов-камикадзе «Герань-4».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Россия многократно нарастила применение на Украине новых реактивных дронов-камикадзе «Герань-4».

Рассказал журнал Forbes.

«Герань-3» была реактивной версией «Герани-2». «Герань-4» обновила планер, усилила конструкцию, получила умную систему наведения и новый турбореактивный двигатель. Необходимость большей скорости для противодействия дронам-перехватчикам и мобильным огневым группам стала одним из стимулов эволюции новых «Гераней». «Четвёрка» летает со скоростью до 500 км/ч.

«Четвёрка» летит по электронным меткам, на конечном участке определяет и донаводится на выбранную оператором приоритетную цель. Есть кадры, где «Герань-4» маркирует транспорт, людей и объекты по визуальному образу.

«Четвёрка» не только может нести советские авиаракеты Р-60 и Р-73 «воздух — воздух», но и запускаться с борта штурмовиков Су-25. Первое делает «Герань-4» опасным противником для оставшейся украинской авиации, также даёт возможность советскому «Грачу» и увеличивает дальность поражения целей. Первое боевое применение «Герани-4» прошло в апреле 2026 года в Черниговской области. С тех пор они активно били по заправкам, подстанциям и складам на севере и в центре Украины. Сейчас «Герани-4» участвуют в ударах по вражеским судам в Чёрном море. Они несут заряд до 50 кг.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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