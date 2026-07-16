Новые скоростные «Герани» летают над Чёрным морем

«Четвёрка» не только может нести советские авиаракеты Р-60 и Р-73 «воздух — воздух», но и запускаться с борта штурмовиков Су-25. Первое делает «Герань-4» опасным противником для оставшейся украинской авиации, также даёт возможность советскому «Грачу» и увеличивает дальность поражения целей. Первое боевое применение «Герани-4» прошло в апреле 2026 года в Черниговской области. С тех пор они активно били по заправкам, подстанциям и складам на севере и в центре Украины. Сейчас «Герани-4» участвуют в ударах по вражеским судам в Чёрном море. Они несут заряд до 50 кг.