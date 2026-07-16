Позор Зеленского в Европе: конфуз в Париже не остался незамеченным

«Они немного не попали друг в друга своими головами и махали, чтобы удобнее можно было обнять. У них всегда были на публику хорошие отношения, всегда очень близко обнимались, похлопывали друг друга. Это особенность двух истероидных политиков, которым нужно демонстрировать единую позицию, в том числе через личные контакты», — заявил aif.ru Анищенко.