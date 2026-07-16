Позор Зеленского в Европе: конфуз в Париже не остался незамеченным

Визит Владимира Зеленского в Париж запомнился не только политическими переговорами, но и громкими казусами. Во время торжественного парада глава киевского режима попал в неловкую ситуацию, нарушив строгую директиву Европейского Союза. Речь идет о пластиковой бутылке воды: Зеленский полностью открутил и снял крышку, в то время как по нормам ЕС пластиковые колпачки должны оставаться прикрепленными к горлышку даже после открытия, чтобы минимизировать вред экологии.
Для европейцев это уже привычная норма, но для гостя она оказалась неочевидной. Этот инцидент мгновенно разлетелся по соцсетям, вызвав бурное обсуждение дипломатического протокола и экологической сознательности.
Зеленский забил на правила в ЕС.
Эксперт по деловому этикету Екатерина Богачева в эксклюзивном комментарии aif.ru предположила, что Зеленский действовал исходя из личных привычек.
«Вероятно, Зеленский поступил так, как ему привычнее. Возможно, когда его готовили к визиту, ему могли в информационной папке-подборке об этом написать. А могли и не написать, потому что это довольно небольшой нюанс, деталь, которая просто непривычна Зеленскому, но привычна европейцам», — заявила Богачева.
По ее мнению, ответственность за этот казус лежит на службах, занимавшихся организацией мероприятия. Они просто не учли, что даже такая мелочь может стать камнем преткновения.
«Здесь вопрос с точки зрения подготовки мероприятия, воды для участников… Скорее всего, просто не ожидали, что это вообще попадет в кадр, что это может доставить какие-то неудобства, что Зеленский таким образом поступит, что будет резонанс», — добавила эксперт.
Богачева также выразила уверенность, что жесткой реакции со стороны европейского сообщества на этот инцидент не будет, однако подчеркнула, что если бы Киев уделял больше внимания экологической повестке ЕС, протокол этот момент проконтролировал бы на берегу.
Неловкие объятия с Макроном: игра в доминирование.
Однако конфуз с крышкой оказался не единственным эпизодом, обсуждаемым в кулуарах. Встреча у Елисейского дворца ознаменовалась не менее странным ритуалом: объятия Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского выглядели настолько нескоординированно, что стали поводом для насмешек. Лидеры наклонили головы, пытаясь синхронизироваться, но получилось это довольно неловко.
Научный сотрудник института стран СНГ и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов эксклюзивно для aif.ru оценил этот жест. По его словам, это была тщательно выстроенная демонстрация, в которой Макрон занял доминирующую позицию.
«Объятия Зеленского и Макрона в Париже — это тщательно выстроенный ритуал демонстративной близости, но с заметной асимметрией: Макрон выступает как эмоциональный “покровитель”, а Зеленский принимает жест, сохраняя внутреннюю дистанцию и контролируемую настороженность. Французский лидер явно инициирует и усиливает телесный контакт, разворачивает корпус, превращая рукопожатие в полуобъятие с захватом плеча и верхней части спины — классический доминантный сигнал “я отвечаю за тебя”», — отметил Панкратов.
Эксперт также обратил внимание, что взгляд Зеленского во время этого ритуала был направлен не столько на собеседника, сколько на камеры, что выдает его стремление «отыграть картинку» для внешней публики, а не участвовать в искреннем диалоге.
Два истероида в Париже.
Профайлер и эксперт по языку жестов Илья Анищенко пояснил, почему лидеры, несмотря на неловкость, всегда стараются поддерживать максимально близкий физический контакт.
«Они немного не попали друг в друга своими головами и махали, чтобы удобнее можно было обнять. У них всегда были на публику хорошие отношения, всегда очень близко обнимались, похлопывали друг друга. Это особенность двух истероидных политиков, которым нужно демонстрировать единую позицию, в том числе через личные контакты», — заявил aif.ru Анищенко.
Он подчеркнул, что объятия носят исключительно демонстративный характер.
«Последние пару лет они всегда друг друга встречают такими широкими улыбками. Они в одной лодке. Они, конечно, здесь не поцеловались, но просто показывают свое типичное приветствие», — добавил Анищенко.
Визит в Париж запомнился чередой мелких, но показательных промахов, которые, по мнению экспертов, отражают как разницу в культурных кодах, так и особенности психологических портретов двух лидеров.