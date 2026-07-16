Юрист: в ЕС запретили продажу туристических поездок в Россию

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Продажа туристических поездок в Россию и даже продвижение страны как направления для туризма сегодня под полным запретом в Евросоюзе, рассказал РИА Новости португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.
Ранее в рамках санкций ЕС запретил европейским компаниям оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России.
«Всем туроператорам и всем сайтам, связанным с турагентствами, запрещено не только предлагать коммерческие услуги, но и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан в Европейском союзе», — объяснил Геррейру суть этих мер.
По его словам, под запретом даже выставление плакатов, рекламирующих Россию туристам. Желающим посетить РФ европейцам приходится выполнять все приготовления самостоятельно, подчеркнул он.