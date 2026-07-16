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Юрист: в ЕС запретили продажу туристических поездок в Россию

Юрист Геррейру: ЕС запретил продавать туристические поездки в Россию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Продажа туристических поездок в Россию и даже продвижение страны как направления для туризма сегодня под полным запретом в Евросоюзе, рассказал РИА Новости португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.

Ранее в рамках санкций ЕС запретил европейским компаниям оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России.

«Всем туроператорам и всем сайтам, связанным с турагентствами, запрещено не только предлагать коммерческие услуги, но и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан в Европейском союзе», — объяснил Геррейру суть этих мер.

По его словам, под запретом даже выставление плакатов, рекламирующих Россию туристам. Желающим посетить РФ европейцам приходится выполнять все приготовления самостоятельно, подчеркнул он.

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