Жители Латвии стали нападать на дроны, проверяющие ЛЭП

Случаи агрессии в отношении беспилотников, осматривающих линии электропередачи, участились в Латвии, заявила руководитель по развитию компании «Sadales tīkls» Диана Гауче.
Об этом Гауче рассказала в беседе с сайтом otkrito.lv.
По её словам, в 2026 году компания начала использовать дроны для контроля за сетями, однако их операторы всё чаще сталкиваются с враждебностью.
Гауче уточнила, что в аппараты нередко летят камни и палки, а также направляют струи воды из шлангов.
«В нас направляли струи воды из шлангов, бросали камни и палки», — привела она примеры конфликтных ситуаций.
При этом компания подчеркнула, что дроны летают только над охранными зонами, оператор всегда находится поблизости, а владельцев участков заранее оповещают о полётах.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Латвия и другие прибалтийские государства предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру России.
Представители посольств Литвы, Латвии и Эстонии в Москве отрицают предоставление своего воздушного пространства Киеву для атак на Россию. Об этом говорится в совместном заявлении.