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В Ярославле перекрыли движение на выезде из города из-за атаки БПЛА

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки БПЛА, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал губернатор в канале на платформе «Макс».

Губернатор порекомендовал воздержатся от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут, минуя данный участок.

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