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Боец Сотник: группировка «Север» уничтожила замаскированный ЗРК ВСУ

Военный рассказал, что цель поразили при помощи ударного БПЛА «Молния-2».

КУРСК, 16 июля. /ТАСС/. Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1» ВСУ, замаскированный в лесу. Об этом ТАСС сообщил начальник расчета БПЛА с позывным Сотник.

«Расчеты БПЛА разведки выявили пусковую установку зенитного ракетного комплекса “Бук-М1” ВСУ, замаскированную в лесу. После проведения доразведки по ЗРК применили ударный БПЛА “Молния-2”. Цель была уничтожена», — рассказал он.

Военнослужащий отметил, что «Бук» — это самоходный зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Также специалисты беспилотных систем активно уничтожают живую силу и места скопления ВСУ. «Украинским подразделениям не остается шансов сосредоточить силы на линии боесоприкосновения и организовать полноценную оборону, что позволяет нашим подразделениям активно продвигаться вперед, увеличивая буферную зону», — добавил Сотник.

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