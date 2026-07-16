Расчеты БПЛА уничтожили ЗРК «Бук-М1» ВСУ в Сумской области

КУРСК, 16 июл — РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Сотник.
«Расчеты БПЛА разведки выявили пусковую установку зенитного ракетного комплекса “Бук-М1” ВСУ, замаскированную в лесу. После проведения доразведки по ЗРК применили ударный БПЛА “Молния 2”. Цель была уничтожена», — сообщил агентству начальник расчета БПЛА «Севера» с позывным Сотник.
Он отметил, что также специалисты беспилотных систем активно уничтожают живую силу и места скопления противника.
«Подразделениям ВСУ не остается шансов сосредоточить силы на линии боесоприкосновения и организовать полноценную оборону, что позволяет нашим подразделениям активно продвигаться вперед, увеличивая буферную зону», — сообщил военнослужащий.
Кроме того он добавил, что самоходный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах (от 30 метров до 14—18 километров) в условиях интенсивного радиопротиводействия.