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Командование ВСУ переводит в пехоту ракетчиков из бригады ПВО

Командование ВСУ переводит в пехоту ракетчиков бригады ПВО, защищающих Харьков.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В штурмовые подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ переводят ракетчиков из 302-й бригады, отвечающей за противовоздушную оборону Харькова, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Для участия в штурмовых действиях в районе Избцикого к 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ прикомандировывают военнослужащих 302-й зенитной ракетной бригады, отвечающей за противовоздушную оборону Харькова».

Он также отметил, что ранее из военнослужащих 302-й бригады ВСУ уже были сформированы несколько боевых групп, которые были успешно уничтожены бойцами группировки «Север» в районе Липцов.

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