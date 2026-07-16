Климатолог рассказала, когда Эль-Ниньо достигнет пика интенсивности

«Исторически Эль-Ниньо обычно достигает пика в конце года, в декабре, и затухает в конце зимы и весной в Северном полушарии (с февраля по май). Нынешнее Эль-Ниньо демонстрирует достаточно классические признаки развития, что позволяет предположить, что оно, вероятно, будет развиваться, достигнет пика и ослабнет, как ожидается», — подчеркнула доцент.