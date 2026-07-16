Небензя рассказал об ожиданиях России от нового генсека ООН

Россия рассчитывает на более объективный подход к украинскому кризису со стороны следующего главы Организации Объединённых Наций (ООН).
Об этом РИА Новости заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Срок полномочий действующего генсека Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года. Среди претендентов на его пост — экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава ЮНКТАД Ребека Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Саль и другие.
«Кто бы из них ни был избран, мы рассчитываем на то, что он будет относиться к украинскому кризису объективнее, чем относится к нему нынешний генеральный секретарь», — сказал Небензя.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отсутствие реакции Гутерреша на атаки ВСУ по мирным жителям России является «стыдом» и «позором».